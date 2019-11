Sanità: collaborazione con Paesi Mediterraneo, Ars sigla intesa con Omceo

11 Novembre 2019 17:52

Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Un Osservatorio permanente per creare un dialogo interculturale con i Paesi dell’area del Mediterraneo e favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive normative in materia socio-sanitaria e la formazione del personale dei Paesi aderenti alla Comem (Conferenza degli Ordini dei medici euro Mediterranei). è il frutto di un protocollo d’intesa firmato dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e dal presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Palermo (Omceo), nonché vicepresidente del Comem, Toti Amato.

Obiettivo dell’intesa, della durata di 3 anni, sarà quello di “studiare forme di collaborazione con i paesi dell’area del Mediterraneo” al fine di condividere forme di armonizzazione e di confronto in materia socio-sanitaria. A coordinare i lavori dell’Osservatorio sarà il presidente Amato e tutte le attività si svolgeranno a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici. “E’ un fatto estremamente positivo lo scambio medico-scientifico tra la Sicilia e i Paesi del Mediterraneo da cui sicuramente trarremo un reciproco vantaggio e un’ulteriore crescita” ha detto il presidente Miccichè.

