Sanità: collaborazione con Paesi Mediterraneo, Ars sigla intesa con Omceo (2)

11 Novembre 2019 17:52

(Adnkronos) – “Sebbene il Comem sia nato come strumento propulsore di pace nei Pesi del Mediterraneo e come supporto socio-sanitario della popolazione – afferma Amato – grazie a questo protocollo sarà possibile mettere in campo, oltre ai progetti di cooperazione assistenziale, anche percorsi formativi mirati per integrare competenze e conoscenza medica tra i professionisti italiani e i camici bianchi dei 15 Paesi aderenti alla Conferenza. Si apre una nuova fase di collaborazione istituzionale dove mi auguro possano avere un ruolo di primo piano tutti gli atenei siciliani”.

