L’Asilo di San Licandro chiuso da oltre un anno: “La Messina Social City risolva la questione”

11 Novembre 2019 12:42

L’asilo di San Licandro è ancora chiuso nonostante i lavori siano stati completati. Il consigliere La Fauci sollecita la Messina Social City: le famiglie dei bimbi in graduatoria attendono ancora di sapere quando potranno usufruire degli asili nido comunali

Una vicenda delicata e da chiarire senza ulteriori ritardi. L’asilo comunale di San Licandro ha subito una ristrutturazione, necessaria, ormai un anno e mezzo fa. Da quel momento, però, la struttura non ha più riaperto vedendo i bambini assegnatari vivere una piccola odissea. “I bimbi delle famiglie in graduatoria già iscritti, infatti, sono stati spostati in una seconda struttura sul viale Giostra; diverso il discorso delle famiglie dei nuovi iscritti. Nonostante la presenza in graduatoria – quindi beneficiari di un servizio comunale – questi bambini non possono accedere all’asilo di San Licandro che resta chiuso ma non vengono assegnati – per motivi non specificati – a nessuna altra struttura comunale. Sappiamo benissimo che la risposta sarà quella di una mancanza di posti in altre strutture, difficile però far accettare alle tante famiglie – che hanno anche formato un gruppo Facebook sull’argomento – che i propri figli non possano godere del servizio di asilo comunale pur avendone diritto”- commenta il consigliere comunale di Ora Messina Giandomenico La Fauci.

Il consigliere comunale ha presentato un’interrogazione comunale con destinatari i responsabili della Messina Social City: “la partecipata voluta dal sindaco De Luca per gestire i servizi sociali, infatti, deve accorciare i tempi sia per la risoluzione che per le risposte ai tanti genitori che attendono, da tempo, di capire quale struttura possa accogliere i propri figli”.

