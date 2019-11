San Giovanni in Fiore: denunciati 4 giovani per detenzione e spaccio di droga

7 Novembre 2019 10:04

I militari della Stazione di San Giovanni In Fiore hanno denunciato 4 giovani sangiovannesi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio

Prosegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dalla Compagnia Carabinieri di Cosenza nel comune di San Giovanni in Fiore (CS). Nell’ambito della capillare attività di controlli e perquisizioni, i militari della Stazione di San Giovanni In Fiore hanno denunciato 4 giovani sangiovannesi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto ad ispezionare numerosi locali, concentrando la propria attività sulle zone ove maggiore può essere la diffusione di stupefacenti. E proprio nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari, che gli stessi hanno trovato i 4 giovani ventenni in possesso 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Alla luce delle evidenze emerse, i quattro giovani venivano deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cosenza. Lo stupefacente rinvenuto, invece, è stato sottoposto a sequestro in attesa di essere poi successivamente versato presso l’Ufficio corpi di reato. Nei prossimi giorni continueranno comunque analoghi controlli sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri nell’azione di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. Tutto questo a testimonianza dei proficui sforzi costantemente profusi da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Valuta questo articolo