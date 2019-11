Recuperato uno Svasso piccolo alla periferia di San Giovanni in Fiore

27 Novembre 2019 21:00

Un esemplare di Svasso piccolo, curioso uccello acquatico, è stato recuperato dal signor Giovanni Ferrarelli in Sila, all’interno di uno spiazzale di un mobilificio alla periferia di San Giovanni in Fiore, nella località Olivaro. L’insolito rinvenimento è stato fatto ieri mattina. Il signor Ferrarelli, notata la visibile difficoltà del volatile ha immediatamente avvertito la Polizia Provinciale – distaccamento di San Giovanni in Fiore che è intervenuta tempestivamente, prendendo in consegna il volatile e trasferendolo successivamente presso il Centro Recupero Animali Selvatici – CIPR di Rende (CS). Lo Svasso piccolo è una specie protetta e secondo la check-list riportata nell’ Atlante degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana a cura Gianluca Congi, per la Sila è da considerare specie migratrice irregolare e svernante irregolare.

