Salvini: “Governo di cretini che massacra gli italiani”

2 Novembre 2019 17:58

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “L’ultimo zuccherificio rimasto in Italia è in Emilia, a Bologna, dopo che i governi passati hanno svenduto lo zucchero italiano, e i cretini al governo tassano le bibite zuccherate e rischiano di massacrare ulteriormente quello che rimane”. Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta su Facebook. “Quella sulla plastica non è una tassa per salvare l’ambiente ma per fare cassa, perché tassano le confezioni di biscotti, pannolini, latte per un costo di 100 euro in più a famiglia”.

