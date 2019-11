PD Barcellona Pozzo di Gotto: Salvina Merlino rassegna le dimissioni

5 Novembre 2019 15:15

Domenico Floramo assume la guida temporanea del Circolo PD di Barcellona Pozzo di Gotto

Si dimetta il segretario del Circolo PD di Barcellona Pozzo di Gotto. Con una lettera inviata agli amici e ai compagni del PD Salvina Merlino comunica di aver rassegnate le dimissioni irrevocabili: “Nuovi impegni, imprevisti ed improrogabili, di lavoro e di famiglia, mi tratterranno da questo momento in poi fuori città durante la settimana e nel fine settimana, impedendomi di esercitare il ruolo suddetto come ho sempre fatto, ovvero con impegno, passione e senza limiti di tempo“. “Il PD Barcellonese– prosegue Merlino- è chiamato in questi mesi ad impegni elettorali molto importanti ed ha bisogno alla sua guida un coordinatore a tempo pieno, quale io, purtroppo, non posso più essere. Pur rimanendo, dunque, una sostenitrice e tesserata del PD, partito nei cui valori e ideali io mi riconosco, sono costretta a questa decisione. Auguro agli amici e compagni Barcellonesi di continuare ad avere la forza, l’intelligenza e la capacità di costruire a Barcellona Pozzo di Gotto un Partito Democratico sempre più grande. A tale scopo, rimango, per quanto mi sarà possibile, sempre disposta a dare il mio modesto contributo”.

In conseguenza a tale decisione, nella riunione di coordinamento/esecutivo del 4 novembre 2019 si è proceduto con il dovuto azzeramento della segreteria e la nomina condivisa, a coordinatore temporaneo del Circolo, del Presidente del Pd di Barcellona P.G, avvocato Domenico Floramo.

