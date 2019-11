Salini Impregilo: Confindustria, ‘sarà campione nazionale che può competere in mondo’

7 Novembre 2019 20:51

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Oggi si avvia un’importante iniziativa di riassetto industriale del settore delle costruzioni con la nascita di un soggetto imprenditoriale in grado di competere nel mondo e di offrire migliori prospettive di presidio dei mercati internazionali anche alle imprese della filiera. Questa esperienza rappresenta un modello di aggregazione industriale che può essere replicato anche su scale minori e può rappresentare una strada per uscire da situazioni di difficoltà che interessano molte imprese del settore”. Così Confindustria in una nota in merito a Progetto Italia.

“La crescita dimensionale e le aggregazioni imprenditoriali rappresentano infatti la condizione per superare la crisi e rimettere il Paese sul sentiero della crescita. è fondamentale che il Governo si impegni in un’azione di rilancio del mercato interno delle costruzioni garantendo non solo adeguate risorse ma anche un sistema di regole ispirato ai principi della trasparenza e della piena concorrenza”, conclude.

