Reggio Calabria: tutto pronto per la Sagra della Castagna a Martone

1 Novembre 2019 15:41

Reggio Calabria: si avvicina la tre giorni della Sagra della Castagna che si svolgerà a Martone il prossimo 8-9-10 novembre

Si avvicina la tre giorni della Sagra della Castagna che si svolgerà a Martone, in provincia di Reggio Calabria, l’ 8 9 e 10 novembre 2019. Nei pomeriggi di venerdì e sabato e per tutta domenica Piazza Vittorio Emanuele si trasformerà nella location dedicata alle castagne che siano fresche, secche, caldarroste o abbinate ad altri piatti tipici del territorio. Strizzando l’occhio anche alla giornata di San Martino e magari anticipando l’apertura delle preziose Nel corso degli anni la manifestazione ha assunto dimensioni sempre più importanti grazie anche alla vocazione del territorio per il frutto simbolo dell’autunno e all’incessante lavoro dell’Amministrazione. Nelle ultime edizioni infatti, in occasione della Sagra della Castagna il centro storico di Martone è stato curato nei minimi particolari, quasi a ricreare uno splendido giardino nella montagna, trasmettendo un’atmosfera unica e coinvolgente . Una vittoria per tutti, in particolare per chi ama le tradizioni, la buona cucina e la tranquillità di un paesino collinare che si concede per tre giorni ai suoi visitatori. Non mancheranno i punti ristoro con prodotti tipici locali come frittelle, zeppole, salsiccia, melanzane , baccalà, stocco e anche dolci chiaramente ispirati al tema. Importante momento domenica 10 novembre pomeriggio quando verranno regalati 100 alberi ai bambini e alle loro famiglie, Iniziativa per promuovere la cura dell’ambiente e sottolineare l’importanza del rispetto della natura e delle risorse stesse che questa ci dona. Come sempre previsti visitatori da tutta la Calabria e di anno in anno anche dalle regioni limitrofe come Sicilia e Puglia.

Valuta questo articolo