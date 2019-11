Reggio Calabria: orrore nelle campagne di Rosarno, immigrato trovato morto con forbici conficcate nel collo

6 Novembre 2019 21:31

Reggio Calabria: orrore nelle campagne di Rosarno, un immigrato domiciliato nella baraccopoli di San Ferdinando è stato trovato morto in un agrumeto

Orrore nelle campagne di Rosarno, nell’area Metropolitana di Reggio Calabria, dove un migrante ivoriano, Ousmane Keita, di 22 anni, bracciante agricolo, domiciliato nella tendopoli di San Ferdinando, è stato trovato morto in un agrumeto in contrada “Bosco”con un paio di forbici conficcato tra testa e collo. La Procura della Repubblica di Palmi, valuta l’ipotesi dell’omicidio, ma non si esclude neppure la morte accidentale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro. Per accertare le cause del decesso è stato disposto l’esame autoptico.

Foto di repertorio

