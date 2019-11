28 Novembre 2019 11:02

Roma: orrore in un campo rom, muore bimba di 5 mesi. Ad avvisare i Carabinieri il 118 che, una volta sul posto, ha tentato senza successo di rianimare la neonata

Tragedia in un campo rom di Roma dove questa mattina i militari sono intervenuti per la morte di una neonata di 5 mesi. Ad avvisare i Carabinieri i medici del 118, una volta sul posto, hanno tentato senza successo di rianimare la bimba. Indagini in corso per capire i motivi del decesso della piccola.

