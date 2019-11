Risultati Coppa Italia Serie C, Fischnaller trascina il Catanzaro: rinascita Catania, il tabellone aggiornato

27 Novembre 2019 17:21

Risultati Coppa Italia Serie C, la competizione entra sempre più nel vivo, gli ultimi aggiornamenti

In attesa della nuova giornata del campionato di Serie C, si gioca un nuovo turno di Coppa Italia, ricordiamo che la competizione è molto importante perchè permette alla vincitrice di volare direttamente alla fase finale dei playoff di Serie C, può rappresentare dunque una ghiotta occasione per le squadre che stanno deludendo in campionato. Programma ricco quello di oggi, dopo le prime partite sono arrivate già le prime indicazioni. Nel primo match successo della Juventus U23 che ha avuto la meglio della Pro Vercelli, 2-0 il risultato finale, molto bene anche il Catanzaro contro la Casertana con la doppietta dell’ex Reggina Fischnaller dopo appena 10 minuti. Rinascita del Catania, successo per il club siciliano dopo la tensione delle ultime ore. Il dirigente Lo Monaco è stato aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria da una decina di tifosi del Catania, inizialmente si era deciso di non giocare, poi la partita si è disputata con i siciliani che hanno sbancato il campo del Potenza, 1-2 il risultato finale.

Mercoledì 27 novembre

ore 14.30

JUVENTUS U23- PRO VERCELLI 2-0

ore 15

CATANZARO -CASERTANA 2-0

-CASERTANA 2-0 POTENZA-CATANIA 1-2

ore 17.30

CESENA-PIACENZA

ore 20

AVELLINO-TERNANA

FERALPISALO’-PRO PATRIA

VICENZA-TRIESTINA

ore 20.30

SIENA-TERAMO

Valuta questo articolo