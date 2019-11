Risonanza magnetica e tempi di attesa: a Reggio Calabria la qualità nel più breve tempo possibile

21 Novembre 2019 17:21

Avete mai provato a prenotare una risonanza magnetica appurando quali siano i tempi e quanto sia necessario attendere per poter fare il proprio esame?

Le apparecchiature per fare una risonanza magnetica non sono tutte uguali e scegliere dove farla non è una decisione di poco conto. Gli strumenti installati di recente al Centro di Risonanza Magnetica di Reggio Calabria sono di ultimissima generazione e dunque in grado di fornire risultati con maggiore precisione rispetto al passato.

Il CRM, specializzato nel settore della diagnostica per immagini ed in particolare negli esami di risonanza magnetica neurologici, articolare, toraco-addominale e vascolare con e senza la somministrazione di mezzo di contrasto, fornisce ai pazienti garanzie in termini di qualità, velocità ed efficienza.

Immagini diagnostiche multiple, qualità e nitidezza delle immagini, visualizzazione di lesioni anche piccole, studio approfondito di diverse patologie: queste, e non solo, sono le caratteristiche della Risonanza Magnetica effettuata dal CRM di Reggio Calabria. Il tutto reso ancora più efficiente da una netta riduzione dei tempi di esecuzione dei singoli esami: in media, infatti, la struttura reggina garantisce 10 minuti per fare un esame, ovvero la metà di quelli necessari per il medesimo esame eseguito con macchinari di vecchia generazione.

E per quanto riguarda i tempi di attesa dal momento della prenotazione? Avete mai provato a prenotare una risonanza magnetica appurando quali siano i tempi e quanto sia necessario attendere per poter fare il proprio esame? Si tratta di una delle maggiori preoccupazioni dei pazienti e in generale di chi necessita di sapere in tempi brevi qualcosa in più in merito alla propria salute. Anche in questo caso il CRM diventa garanzia di velocità e di professionalità, garantendo esami in tempi brevi soprattutto in presenza di patologie specifiche.

Un servizio, quello del CRM, accessibile a tutti considerando che il centro è convenzionato con il SSN. Una struttura dunque unica, nel suo genere, sul territorio, che è in grado di offrire un servizio completo, veloce e dai risultati di alta precisione.

Contattate il Centro di Risonanza Magnetica e chiedete informazioni in merito all’esame diagnostico di cui avete bisogno, recandovi in Via Nazionale Pentimele, 105, a Reggio Calabria, oppure chiamando il numero: 0965 650065.

Per maggiori informazioni, orari e contatti potrete consultare il sito web: crmreggiocalabria.it.

