Reggio Calabria sommersa dai rifiuti. Duro sfogo di una cittadina: “restituiamo i mastelli al comune, la situazione è insostenibile”

15 Novembre 2019 09:16

Reggio Calabria sommersa dai rifiuti. Duro sfogo di una cittadina: “restituiamo i mastelli al comune, si crei un sistema organizzato come a Bologna”

Duro sfogo di una lettrice di StrettoWeb sulla situazione vergognosa in cui versa Reggio Calabria per l’emergenza rifiuti. La cittadina afferma: “la situazione è insostenibile, siamo invasi dalla spazzatura dentro casa e fuori, non se ne può più. Credo sia arrivato il momento che tutti i cittadini restituiscano i mastelli al comune e organizzare una manifestazione pacifica chiedendo l’attivazione di un sistema organizzato come fatto di recente a Bologna. Credo che il problema vada oltre i lordazzi”, conclude.

