Reggio Calabria sprofonda tra i rifiuti, lo sfogo di un lettore a StrettoWeb: condomini assediati dalla spazzatura

9 Novembre 2019 21:38

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un cittadino di Reggio Calabria, indignato per le condizioni di degrado in cui è sprofondata la città. Le foto inviate dal nostro lettore sono state scattate stasera, in via Nazionale Pentimele. Come si evince dalle immagini i mastelli non sono stati svuotati e oltre 45 famiglie per accedere al portone di casa sono obbligate a passare fra una moltitudine di sacchetti maleodoranti. Ecco cosa scrive il nostro lettore: “Sono un privato cittadino, che come tutti legge e segue con attenzione la cronaca della Città. Ho notato con piacere lo spiegamento di forze contro l’abbandono abusivo dell’immondizia ma, di grazia, come si fa a predicare bene e razzolare così male il giorno dopo? Queste foto sono di oggi 9 Novembre, davanti ad un Condominio in Via Nazionale Pentimele, con oltre 45 famiglie che cercano dignitosamente di abitarvi. Senza parole…anzi una sola: vergogna”.