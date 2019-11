11 Novembre 2019 15:16

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, lo sfogo di un cittadino: “le strade sono diventate discariche a cielo aperto, i marciapiedi percorsi ad ostacoli, le piazzole depositi di ogni tipo di rifiuti”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria che crea numerosi disagi ai cittadini. Un lettore scrive: “sono un cittadino rassegnato a vedere ormai, assistendo impotente, la morte della più bella Città del Mondo. Passi per le buche, per le erbacce a bordo strada, la segnaletica mancante, ma non puoi soprassedere sulla questione rifiuti dopo che hai la TARI più alta in Italia. Non va bene. Non è per nulla chiaro – prosegue- cosa sta succedendo. Le strade sono diventate discariche a cielo aperto, i marciapiedi percorsi ad ostacoli, le piazzole depositi di ogni tipo di rifiuti. Non va bene dare colpe ai ” Lordazzi “, cioè a coloro che inconsciamente, a questo punto bisogna pensarlo, hanno creduto nelle parole di colui e coloro 5 anni fa promettevano la Svolta, coloro che a parole avrebbero risollevato la città rendendola migliore. Non è cambiato nulla, hanno solo fatto peggiorare le cose additando i predecessori quali colpevoli dei problemi che durante questi 5 anni si sono aggravati e moltiplicati. Di Metropoli ne continueremo a vedere in TV mentre la nostra Reggio, salvo miracoli, dovrà attendere decenni per rialzare la testa e tornare la Città più bella del Mondo“, conclude.

