18 Novembre 2019 20:01

Ore decisive per il futuro del Rieti. La squadra laziale sta per tornare in mano a Riccardo Curci, domani dovrebbe arrivare l’ufficialità

Riccardo Curci è pronto a tornare in sella. La trattativa tra il commerciante che aveva ceduto il Rieti lo scorso 15 ottobre e la nuova proprietà Italdiesel è ad un passo dalla fumata bianca. Salvo sorprese clamorose l’atto notarile che sancirà il tutto sarà firmato domani. Come conferma Danilo Coppola dell’Aic lo sciopero dei calciatori reatini continua, almeno per ora: “Prima di interrompere lo sciopero vogliamo sapere cosa sta a accadendo. Abbiamo tutte le intenzioni per tornare alla normalità, non prima però di sviluppi concreti” riporta il Messaggero.

Queste, invece, le parole di Curci: “Stiamo lavorando c’è l’intenzione di trovare un accordo, ma al momento non abbiamo ancora la quadra. I tempi? Non dipendono da me”. Dopo la conclusione positiva della trattativa dovrebbe concludersi lo sciopero e la squadra dovrebbe regolarmente scendere in campo contro l’Avellino. Una notizia molto positiva per la Reggina, ma di questi tempi il condizionale è d’obbligo…

Valuta questo articolo