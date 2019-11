11 Novembre 2019 20:00

Serie C: situazione caotica a Rieti, la squadra già da domani potrebbe non allenarsi, a rischio la partita contro la Reggina

Situazione sempre più difficile per il Rieti tra stipendi e bollette non pagate: i giocatori della squadra laziale che milita in Serie C Girone C starebbero pensando di fare sciopero e non allenarsi nella giornata di domani. Domenica alle 15:00 arriva la capolista Reggina e a questo punto la partita è a forte rischio. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. In caso di mancata disputa del match il giudice sportivo opterà per lo 0-3 a tavolino per gli amaranto.

Valuta questo articolo