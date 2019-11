Rieti-Reggina, la probabile formazione amaranto: turnover sì, ma fino ad un certo punto…

16 Novembre 2019 14:39

Domani la partita “surreale” tra Rieti e Reggina, tanti dubbi su chi Toscano manderà in campo: la probabile formazione amaranto

Rieti-Reggina sarà una “non partita”. La prima squadra dei laziali sciopera, giocherà la Berretti e non ci saranno tifosi allo stadio. Una situazione, purtroppo, surreale. Gli amaranto, dal canto loro, non possono che trarne beneficio, ma… a metà. La società, l’allenatore, i calciatori, ma anche i tifosi, questa partita l’avrebbero voluta giocare alla pari. Ma tant’è, così è e così va presa.

Le difficoltà, che in realtà in campo non ci saranno, potrebbero essere quelle di aver preparato la partita nella totale incertezza. Una settimana particolare anche per gli amaranto, sotto l’aspetto esclusivamente mentale. A tal proposito, tanti sono anche i dubbi su chi Toscano manderà in campo dal primo minuto. Facile pensare che possa fare rifiatare qualcuno che magari ha saltato poche gare finora, possibile però anche che non voglia far perdere il ritmo partita. In fondo, poi, c’è tutta una settimana per ricaricare le pile in vista di Reggina-Rende.

E dunque? Chi sarà titolare domani? A questo punto avanza l’ipotesi di un mini turnover. C’è chi ha bisogno di mettere minuti nelle gambe, chi di recente ha portato avanti la carretta senza fermarsi. Possibile spazio in porta a Farroni, che ha già ben figurato quando chiamato in causa. In difesa, occasione ghiotta per Bertoncini di riprendere il ritmo gara. Così come per Gasparetto. Possibile che, a riposare, siano Loiacono e Blondett. A centrocampo, abile e arruolabile De Francesco, che potrebbe far sedere un instancabile Bianchi. Sulla fascia, conferma per Bresciani a sinistra e possibile staffetta Garufo-Rolando a destra, con il primo favorito. Bellomo, che ha già saltato Reggina-Casertana, torna trequartista, mentre davanti si potrebbero vedere Reginaldo e Doumbia.

Probabile formazione Reggina (4-3-1-2): Farroni; Gasparetto, Bertoncini, Rossi; Garufo; De Francesco, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Doumbia.

