Rieti-Reggina, Ghirelli punzecchia: “Ognuno si prenda le sue responsabilità. Berretti? I genitori facciano gli educatori”

16 Novembre 2019 18:08

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto in merito alla “partita” di domani pomeriggio tra Rieti e Reggina

Meno di 24 ore a Rieti-Reggina, triste pagina di calcio. Una farsa, uno scenario poco bello, niente più di un allenamento per gli amaranto, che tuttavia onoreranno il compito in maniera corretta.

Ad intervenire sulla vicenda è il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ai microfoni di RietiLife ha punzecchiato: “Rieti-Reggina? Una verifica per tutti, ognuno si prenda le sue responsabilità. Io farò tutto quello che è anche oltre le mie possibilità. Ma gli imprenditori facciano il loro, il giudice faccia il giudice, io faccio rispettare le regole come fa la Figc, i genitori facciano uguale. Sì, i genitori, facciano gli educatori, per caso domani giocasse la Berretti: la vicenda di Pro Piacenza è stata una lezione di negatività totale per i ragazzi, coi loro genitori a dire ‘Mio figlio ha debuttato in C’. Non ce n’è uno che ha fatto fortuna in C”.

