Rieti-Reggina nel caos: in campo la Berretti reatina, ma occhio alle decisioni del Comune…

15 Novembre 2019 11:03

Rieti e Reggina si dovrebbero affrontare domenica pomeriggio, condizionale d’obbligo dopo quanto accaduto in queste ore nella società reatina

La Reggina sarà ospite del Rieti nel prossimo turno del campionato di Serie C. Il club reatino è però alle prese con diversi problemi societari che hanno portato i calciatori ad optare per un clamoroso sciopero in vista della gara contro la prima della classe, a causa dei mancati pagamenti degli stipendi nell’ultimo mese. Ebbene, dopo ore concitate, sembra proprio che il Rieti abbia deciso di scendere in campo con la formazione Berretti, in una gara che sarà alquanto anomala. La Reggina dovrà dunque recarsi comunque in trasferta per affrontare i ragazzi guidati da Antonio Maschio, vice di mister Caneo. Insomma, niente vittoria a tavolino per gli amaranto, almeno per adesso dato che il club reatino dovrà fronteggiare anche i problemi col Comune di Rieti per poter usufruire dell’impianto di gioco. La società è morosa ed il Comune ha minacciato di chiudere lo stadio già da domenica. Toscano e soci si preparano a partire verso Rieti per una trasferta surreale.

