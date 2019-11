Rieti-Reggina, altro attacco al club amaranto: “vi piace vincere facile?”

17 Novembre 2019 20:06

La gara tra Rieti e Reggina non si è disputata e sui social non mancano le nuove polemiche contro gli amaranto

La 15^ giornata del campionato di Serie C ha visto la Reggina allungare in classifica, la Ternana infatti ha pareggiato contro il Teramo e ha dovuto fare i conti con il sorpasso del Monopoli. La squadra di Toscano adesso può vantare sei punti di vantaggio sul secondo posto dopo il pomeriggio surreale che è andato in scena sul campo del Rieti. La Reggina ha ottenuto tre punti a tavolino (0-3 il risultato), la partita contro la Berretti non si è disputata per alcune irregolarità nei padroni di casa. La Reggina non ha ovviamente alcuna responsabilità ma i tifosi delle altre squadre ormai fanno a gara per andare contro il club calabrese. Nelle ultime ore sui social si leggono commenti a dir poco assurdi: “vi piace vincere facile?”, scrive un supporter. Il post ha creato un vero e proprio caos con altri tifosi che si sono uniti a ruota. Non sono mancati comunque i messaggi che rendono onore alla Reggina: “La Reggina vince facile perché gli altri sono scarsi . Escludendo il Rieti come squadra , che non ha alcuna colpa sull’accaduto”, “Ma il cervello c’è l’avete per optional ??? Che post è??? Ha idea perché non si è giocato ??? Non capisco cosa centra la Reggina a parte essersi sobbarcata una trasferta inutile”, “Ma scusami …..che post assurdo è mai questo????? Mi dici che colpa ha la Reggina????? È poi tu al loro posto cosa avresti fatto???? Ragazzi cercate di essere seri”, scrivono da Bari. Una polemica che sembra appena iniziata e destinata a creare ancora caos nelle prossime ore.

