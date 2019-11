Rieti-Reggina, parla l’allenatore non autorizzato Pezzotti: “Vi spiego perché la partita non si è giocata”

17 Novembre 2019 22:30

L’allenatore laziale Pezzotti avrebbe dovuto allenare il Rieti nella gara contro la Reggina, ma non era autorizzato: le sue parole

Dell’assurdo pomeriggio di oggi vissuto a Rieti ne abbiamo parlato in tutte le salse. Dei protagonisti, l’unico a parlare è stato il DG della Reggina Andrea Gianni, che ha difatti ufficializzato la non disputa della gara. I motivi sono ben noti. In casa laziale, l’unico a parlare è stato l’allenatore, Pezzotti. Proprio colui che, non essendo autorizzato, non poteva allenare. Quest’ultimo ha spiegato la situazione ai microfoni di TuttoC.

“I ragazzi – si legge – sono stati convocati per la gara con la Reggina e siamo andati al campo. Abbiamo fatto il riconoscimento ma abbiamo dovuto aspettare la risposta del responsabile della Lega riguardo la mia deroga, fatta se non sbaglio venerdì. A quanto pare dopo il riconoscimento, come detto dall’arbitro, non c’erano le condizioni per giocare perché la Lega aveva respinto la richiesta di mandarmi in panchina. E senza allenatore la gara non si è potuta disputare”.

