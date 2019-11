Messina: la chiesa della Badiazza sarà restaurata, interventi per 1 milione e 600 mila euro

27 Novembre 2019 20:17

Via libera al bando predisposto dalla soprintendenza di Messina. I fondi per il restauro della Badiazza provengono dal Patto per il Sud

“Era un impegno che avevo assunto quattro mesi fa in un convegno sul lungomare messinese e lo sto mantenendo: la chiesa della Badiazza sarà restaurata“. A dirlo è il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dopo il via alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, del bando-concorso predisposto, su richiesta del governo regionale, dalla soprintendenza ai Beni culturali di Messina per il recupero della chiesa di Santa Maria della Valle, detta ‘Badiazza’. “Un manufatto medievale di particolare bellezza e di grande importanza storico-architettonica che – sottolinea Musumeci – in passato è stato oggetto solamente di interventi strutturali parziali. Per questioni di sicurezza, circa due anni fa, è stata chiusa ma adesso, con procedure il più possibile veloci, sarà restituita alla fruizione della comunità locale e potrà tornare ad essere meta di tantissimi turisti. Una nuova tappa del processo di valorizzazione del patrimonio architettonico dell’Isola. Vi ho fatto un sopralluogo alcuni giorni fa e mi sono convinto della urgente necessità di intervenire in maniera radicale”. Entro 60 giorni dovranno essere completati sia il progetto di fattibilità tecnica che quello definitivo. Successivamente si procederà con la gara d’appalto e l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva. Il costo complessivo dell’intervento è stato stimato in 1 milione e 600mila euro, fondi che provengono dal Patto per il Sud.

