Carte d’identità elettroniche: a Rende rilasciate dall’ufficio anagrafe quasi 8 mila documenti d’identità

8 Novembre 2019 18:48

Rende: quasi ottomila carte d’identità elettroniche rilasciate negli ultimi due anni, circa ottocento invece quelle cartacee

Quasi ottomila carte d’identità elettroniche rilasciate negli ultimi due anni, circa ottocento quelle cartacee: l’ufficio anagrafe del comune di Rende “ha efficentato attraverso un eccellente lavoro negli ultimi due anni un servizio fondamentale per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco Marcello Manna che ha poi aggiunto: “il nuovo documento di fatto garantisce sicurezza ai cittadini attraverso la chiara identificazione del titolare della carta”. La nuova carta d’identità elettronica è infatti il documento personale che attesta l’identità del cittadino, dotata di sofisticati elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione e di un microchip che memorizza i dati, compresi elementi biometrici come le impronte digitali. Francesco Acri, responsabile dell’ufficio anagrafe del comune dell’oltre Campagnano ha sottolineato come la carta: “consenta l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)”. “Siamo passati dall’iniziale attesa di tre mesi a quella attuale di meno di un mese: questo il tempo che passa dalla richiesta al rilascio”, ha dichiarato Acri, “ciò è stato reso possibile dall’aver offerto ai cittadini, oltre alla possibilità di recarsi direttamente nei nostri uffici, un numero telefonico dedicato al quale potersi rivolgere per avviare le procedure necessarie al rilascio”. Si potrà dunque chiamare allo 09848284242 dal lunedì al venerdì dalle 12,15 alle 13,45. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del comune di Rende.

