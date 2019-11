Regionali, Wanda Ferro (Fdi) precisa: “mi sarebbe piaciuto guidare la Calabria ma resto in Parlamento”

18 Novembre 2019 11:45

Regionali Calabria, Wanda Ferro precisa: “mie parole equivocate, resto in Parlamento”

Arriva immediata la precisazione di Wanda Ferro su una sua eventuale discesa in campo alle Regionali in Calabria: “mi sarebbe piaciuto guidare la Calabria, ma il mio posto è in Parlamento. Le mie parole sono state equivocate, l’incarico a Roma per rappresentare la Calabria è molto impegnativo e va portato fino in fondo”. Prosegue quindi lo stallo nel Centro/Destra dopo il “no” convinto della Lega a Mario Occhiuto. E’ utile ricordare che il nome da proporre come candidato presidente deve comunque provenire da Forza Italia.

Valuta questo articolo