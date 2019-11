Regionali Calabria, domani voto degli attivisti M5S su Rousseau. Tucci furibondo: “è una porcheria”

20 Novembre 2019 23:25

Regionali Calabria, domani voto degli attivisti M5S su Rousseau. Il parlamentare calabrese Tucci non ci sta: “è una porcheria, cinque anni fa siamo entrati e ci siamo fatti il c… e ora devo vedere una cosa del genere”

Regionali Calabria- “Non mi fate dire niente. Abbiamo saputo del voto su Rousseau 5 minuti fa. Un pò spiazzati? Sai che lavoro che abbiamo fatto, altro che un pò spiazzati”. Riccardo Tucci, deputato calabrese del M5S, è furibondo per la scelta dei vertici del Movimento. All’Adnkronos, l’on. Tucci spiega di aver appreso del post solo “cinque minuti prima da Paolo Parentela”. “Trovare un candidato presidente con un curriculum di 23 pagine, uno che ha due co… così. Uno che nonostante la situazione si mette a nostra disposizione e ora devo vedere la cosa gestita dal blog in questo modo dopo che sette anni che lavoriamo per la Regione Calabria”, aggiunge il parlamentare. “Cinque anni fa siamo entrati e ci siamo fatti il c… e ora devo vedere una cosa del genere. E’ una porcheria”, conclude.

