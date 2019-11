Regionali Calabria, tutti i dubbi del Centro/Destra su Maria Limardo: dal saluto romano alla sconfitta elettorale

29 Novembre 2019 10:52

Elezioni Regionali Calabria, poco praticabile la candidatura di Maria Limardo per il centro/destra

Sono di ieri i rumors sull’ipotesi che il Sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, possa essere il candidato del centro/destra alla Presidenza della Regione Calabria. Giusto il tempo di fare qualche verifica, e l’ipotesi risulta difficile e in ogni caso poco percorribile: Limardo è già stata candidata al consiglio Regionale, e non eletta, quindi come potrebbe trascinare la coalizione alla vittoria elettorale? Inoltre è stata eletta appena 5 mesi fa Sindaco di Vibo Valentia, un successo elettorale che Forza Italia ha rivendicato con orgoglio: sarebbe clamoroso sciogliere un consiglio comunale per una candidatura così debole, che non convince tutte le anime del partito e soprattutto non raccoglie i consensi dei territori. Limardo, infatti, è di Cessaniti e amministra Vibo Valentia, non certo uno dei centri più importanti della Calabria. A questo si aggiungono le polemiche sul doppio saluto romano che Limardo ha fatto in due occasioni nel corso della presentazione della candidatura alle Europee di Caio Giulio Cesare Mussolini, nipote del Duce. L’attuale sindaco di Vibo s’è difesa parlando di una “goliardata”, ma le polemiche sulla stampa locale e nazionale sono state dirompenti e nessuno – tra i partiti del Centro/Destra – ha intenzione di affrontare una campagna elettorale con un leader che ha già esposto il fianco agli avversari.

