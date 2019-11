Regionali Calabria, Trizzino (M5S): “ora dialogare con il Centro/Sinistra”

22 Novembre 2019 12:10

Regionali Calabria, Trizzino (M5S): “dobbiamo dialogare con le forze di centrosinistra per fare fronte comune”

“Questa consultazione su Rousseau è stata l’ultimo atto (lo spero) di un tempo ormai passato… e che ha rivelato tutti i suoi limiti. Adesso dobbiamo guardare al futuro con occhi diversi, con coraggio e con un rigurgito di responsabilità. Dobbiamo dialogare con le forze di centrosinistra per fare fronte comune. Solo così ce la potremo fare ma a condizione che, come fece il Re d’Italia dopo la sconfitta di Caporetto, si cambi lo Stato Maggiore dell’esercito. Ed in fretta prima che sia davvero troppo tardi”. E’ l’analisi di Giorgio Trizzino, deputato del M5S, postata sulla sua pagina Facebook dopo il voto dei militanti sulle regionali in Calabria ed Emilia sulla piattaforma Rosseau.

