18 Novembre 2019 17:35

Regionali Calabria, Talarico in campo con il Pd. Gasparri: “la sinistra scambia le elezioni per un défilé. Poi si meraviglia delle sconfitte. Grazie Zingaretti”

”Cucinelli, maglieria costosa, sponsor politico in Umbria, ora Talarico, cravatte, candidato in Calabria. La sinistra scambia le elezioni per un défilé. Poi si meraviglia delle sconfitte. Grazie Zingaretti”. E’quanto scrive in un tweet il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Valuta questo articolo