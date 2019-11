Regionali Calabria, la ricetta di Talarico: “case di cittadinanza e stop a burocrazie”

21 Novembre 2019 18:49

Regionali Calabria, Talarico: “sto mettendo da parte i miei affetti, la mia azienda per un amore viscerale che si chiama Calabria”

“Il Sole24Ore ha relegato le città calabresi per qualità di vita fra gli ultimi posti in Italia. Diamo forza alla società civile, diamo forza alle persone del fare. Bocciamo chi ha vissuto di pane e politica”. E’ quanto afferma Maurizio Talarico, candidato civico alle regionali della Calabria. “Credo in una rinascita della Calabria. Mi rivolgo ai delusi, agli oppressi, a chi non vede una speranza. Uniamoci in una ribellione e bocciamo il 26 gennaio 2020 il sistema e chi da 30 anni governa per interessi personali rubando il futuro ai giovani, il progresso di una Regione. Stop all’emigrazione dei giovani, stop alla burocrazia. Acqua pubblica bene primario gratuita per tutti. Costruiamo case di cittadinanza per dare un tetto a chi non ce l’ha. Attraverso tali interventi accendiamo un settore fermo, l’edilizia, rimettiamo in campo falegnami, muratori idraulici maestranze e commercianti”, afferma Talarico: “Sto mettendo da parte i miei affetti, la mia azienda per un amore viscerale che si chiama Calabria”, conclude.

