Regionali Calabria, il Ministro Speranza: “credo nell’alleanza tra Pd e M5S”

26 Novembre 2019 18:02

Regionali Calabria, Speranza: “sono fra quelli che pensa che ci sia bisogno di rendere più politico il nostro stare insieme e quindi continuo a ridire, anche oggi, da qui, a Di Maio, Zingaretti e Renzi che dobbiamo stare insieme anche alle prossime elezioni”

“Sono fra quelli che pensa che ci sia bisogno di rendere più politico il nostro stare insieme e quindi continuo a ridire, anche oggi, da qui, a Di Maio, Zingaretti e Renzi che dobbiamo stare insieme anche alle prossime elezioni regionali. Io non mi rassegno che si vada divisi in Calabria come in Emilia Romagna. Ci sono le condizioni per andare insieme”. E’ quanto ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Io sono ottimista – prosegue – e credo che questo è un Governo che può fare bene al Paese, soprattutto se mette al centro la questione sociale come premessa per la ripartenza, per la crescita economica e lo sviluppo. Io penso che il governo farà bene, ci sono tutte le condizioni e sono convinto che potremmo avere ottimi”, conclude.

