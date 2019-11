Regionali Calabria, ecco il sondaggio “contro” Oliverio: il governatore uscente ha il 14% di valutazioni positive

12 Novembre 2019 19:09

Regionali Calabria: secondo una rilevazione Swg, commissionata dal Nazareno, il governatore uscente ha solo il 14% di valutazioni positive

Per Mario Oliverio sono guai: i dati elaborato da SWG riportati da Repubblica, dicono chiaramente che l’86% dei calabresi non ha più fiducia nell’attuale Governatore della Calabria. Il sondaggio è stato commissionato dal Pd Nazionale che chiaramente lo ha usato (e lo userà) contro Oliverio ed il mancato appoggio alla ricandidatura. Nel sondaggio alla domanda “negli ultimi cinque anni lei ritiene che la qualità della vita nel suo territorio sia migliorata o peggiorata?”, la risposta è stata al 64% peggiorata e solo per un 7% migliorata. Negativa la fiducia su Oliverio, come abbiamo già detto, l’86% dei calabresi sentiti lo boccia. Il commissario del Pd Calabria, Graziano commenta: “ho fatto a Oliverio più volte appello perché un politico di lungo corso come lui non può non avere senso di responsabilità generosità e lealtà che dovrebbero essere nel suo dna”.

