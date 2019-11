26 Novembre 2019 19:44

Regionali Calabria, l’appello di Sgarbi a Salvini: “Occhiuto è il miglior candidato. Non si lasci condizionare dalla magistratura”

Appello di Vittorio Sgarbi a Matteo Salvini per evitare spaccature in Calabria nel Centro/Destra e per sostenere Mario Occhiuto alla presidenza della Regione. “Chiedo al leader della Lega– dice Sgarbi – di ascoltare le considerazioni del consigliere regionale di Forza Italia Domenico Tallini che chiede il rispetto degli accordi nazionali sulla designazione del candidato, che nel caso della Calabria è stata riconosciuta a Forza Italia”. Per Sgarbi “Mario Occhiuto rappresenta il candidato migliore, per esperienza e risultati conclamati, che la coalizione possa presentare”. Il critico d’arte invita Salvini “a non farsi condizionare, assumendo un atteggiamento grillino, dall’azione della magistratura, considerato che la procedura di dissesto finanziario del Comune di Cosenza è da ricondurre a scelte amministrative delle precedenti amministrazioni”.

