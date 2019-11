26 Novembre 2019 13:12

Regionali Calabria, Salvini rassicura sul candidato governatore del Centro/Destra: “entro questa settimana chiudiamo”

”Dovevamo vederci questa settimana’ per chiudere su tutti i candidati governatore del Centro/Destra alle Regioni che vanno al voto nei prossimi mesi. Poi Berlusconi non è stato bene, aspettiamo che stia meglio. Comunque, entro questa settimana chiudiamo dai…”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, assicurando che entro la settimana vedrà gli alleati per decidere i candidati governatore della Calabria e della Campania (sarà molto probabilmente Caldoro).

Valuta questo articolo