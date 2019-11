16 Novembre 2019 14:21

Regionali Calabria, anche Renzi boccia Oliverio: “siamo per il rinnovamento anche e soprattutto al Sud”

Scaricato dal Pd nazionale, Mario Oliverio viene bocciato anche dall’ex premier Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, dichiara: “il nostro obiettivo è un forte rinnovamento. Anche in Calabria. Soprattutto in Calabria. Continuo a pensare infatti che l’errore al Sud non sia stata la rottamazione ma aver rottamato troppo poco”, conclude.

