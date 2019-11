Regionali Calabria: è guerra nel Pd. Guglielmelli chiede l’intervento di Zingaretti

2 Novembre 2019 22:18

Regionali Calabria: è guerra nel Pd. Guglielmelli: “deve intervenire Zingaretti: convochi in sede larga i dirigenti, i circoli e discutiamo insieme come uscire da questa situazione e del perché sull’unico candidato in campo, Mario Oliverio, c’è questo incomprensibile veto da parte di Oddati e Graziano”

“Sulla Calabria deve intervenire Zingaretti: convochi in sede larga i dirigenti, i circoli e discutiamo insieme come uscire da questa situazione e del perché sull’unico candidato in campo, Mario Oliverio, c’è questo incomprensibile veto da parte di Oddati e Graziano”. Il segretario provinciale del Pd di Cosenza Luigi Guglielmelli risponde al nuovo “no” di Nicola Oddati alla ricandidatura di Oliverio. “Oddati vuole minimizzare, ma c’è stato un stato un documento approvato dalla Direzione provinciale del partito, non una presa di posizione personale. Un atto formale di un organismo legittimamente eletto”, prosegue Guglielmelli. “Io mi sarei aspettato che Oddati chiedesse di riconvocare la Direzione per confrontarsi sulle questioni poste, che vanno dall’alleanza con il M5s alla scelta dei candidati fino alla coalizione con cui andare a elezioni”, aggiunge l’esponente dei Dem di Cosenza. “Nella riunione del 7 agosto, quella cui fa riferimento Oddati, non c’è stata nessuna decisione. La maggioranza dei presenti la pesava diversamente sulla candidatura di Oliverio, non abbiamo nemmeno verbalizzato perché ci eravamo presi alcune ore di tempo, stava cadendo il governo nazionale”, conclude.

