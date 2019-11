Regionali Calabria, i “Ricostituenti per il Pd”: “Florindo Rubbettino ottimo candidato”

15 Novembre 2019 16:41

Regionali Calabria, i “Ricostituenti per il Pd”: “apprezzata la scelta della Segreteria Nazionale di chiedere a Florindo Rubbettino di candidarsi a Presidente della Regione”

“Ieri sera i “Ricostituenti per il Pd” – scrivono in una nota- hanno incontrato Giovanni Puccio e Franco Iacucci, Commissari per il Partito Calabrese in una affollata riunione al partito Regionale in Sant’Eufemia. Si è apprezzata la scelta della Segreteria Nazionale di chiedere a Florindo Rubbettino di candidarsi a Presidente della Regione Calabria, scelta questa è sicuramente in coerenza con la linea che prevede di accompagnare l’area di Centro Sinistra con una interlocuzione verso un area moderata che ritiene i partiti di Centro Destra succubi della carenza di umanità e delle tentazioni autoritarie di Salvini e della Meloni. Nell’auspicare che Florindo Rubbettino accetti la proposta del PD confermiamo che l’attenzione verso i Cinque Stelle non può trasformarsi in un immobilismo che favorisce la Destra ma anche chi nel Partito Democratico pensa di recuperare persone e comportamenti che sono, almeno in parte, responsabili della caduta di consenso e di affezione verso il Partito. Insieme ai due Commissari quindi si è stabilito di chiedere alla Segreteria nazionale comportamenti più decisi con le scelte politiche assunte trasformandole anche in organizzazione vista la necessità e l’urgenza di preparare le elezioni Regionali in un contesto di rinnovamento negli uomini e nei programmi, cosa questa, che pretende una interlocuzione autorevole con le realtà che vivono nel territorio e che hanno necessità di certezze per scegliere di impegnarsi nuovamente dopo le delusioni degli ultimi anni. L’assemblea Nazionale del Pd a Bologna sarà sicuramente l’occasione per chiedere coerenza e conseguenzialità al PD Nazionale“, concludono

