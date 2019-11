Regionali Calabria, volano gli stracci nel Pd. I circoli pro Oliverio si scagliano contro Rubettino: “alle comunali si è candidato nel Centro/Destra, altro che rinnovatore”

14 Novembre 2019 21:06

Regionali Calabria, i circoli Pd pro Oliverio: “auspichiamo un incontro con il Segretario Zingaretti per affrontare al meglio, e secondo le regole democratiche interne, la preparazione per le prossime elezioni”

“Apprendiamo che Agazio Loiero sta accompagnando un importante imprenditore, Florindo Rubbettino, da Nicola Zingaretti per convincerlo a candidarsi alla presidenza della Regione Calabria. Qualora fosse vero sarebbe l’ennesima umiliazione dei territori e dei circoli del PD calabrese”, è quanto scrivono in una nota i Circoli Pd pro Oliverio. “Non solo – proseguono– sono rimaste inascoltate le richieste di confronto, le tante manifestazioni nate dal basso e la petizione per le primarie ma addirittura si punterebbe a candidare in nome e per conto di Loiero, novello rinnovatore del PD calabrese, un imprenditore che si è candidato con una lista di centrodestra a Soveria Mannelli insieme all’ex Assessore della Giunta Scopelliti ed ex coordinatore regionale della Lista Scopelliti Presidente Mario Caligiuri, in contrapposizione al locale circolo del PD. La scelta di Bianconi in Umbria a confronto è una scelta di sinistra, quasi estrema. Se dovesse verificarsi una ipotesi di questo genere sarebbe uno scempio politico e culturale che non sarebbe digerito dalla base del Partito Democratico. Auspichiamo invece un incontro in Calabria con il Segretario Zingaretti per affrontare al meglio, e secondo le regole democratiche interne, la preparazione per le prossime elezioni in Calabria”, concludono.

