Regionali Calabria, Pd nel caos. La deputata Bruno Bossio se la prende con Gratteri: “ha ordinato a Zingaretti di non ricandidare Oliverio”. La replica di Oddati: “che tristezza questi metodi”

2 Novembre 2019 13:16

Regionali Calabria, nel Pd volano gli stracci. Bruno Bossio se la prende con Gratteri: “è lui che ha ordinato a Zingaretti di non ricandidare Oliverio”. Oddati replica: “che tristezza questi metodi”

Prosegue l’odissea del Pd in vista delle regionali in Calabria che, a questo punto, slitteranno a gennaio (molto probabile il 26). Una dura polemica è divampata ieri sera nel corso della direzione provinciale del Partito Democratico di Cosenza che ha ribadito, in un documento, che Oliverio è il candidato presidente del Centro/Sinistra. Nel corso della riunione la deputata Enza Bruno Bossio è durissima contro Gratteri: “è lui che ha ordinato a Zingaretti di non ricandidare il presidente uscente”. Immediata la replica di Nicola Oddati, responsabile del Sud della segreteria nazionale del Partito Democratico: “Gratteri non ha suggerito nulla. Che tristezza questi metodi per alzare polemiche inutili e pretestuose. Solo il buon senso ha suggerito un processo di cambiamento nel Pd calabrese”.

