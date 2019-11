15 Novembre 2019 12:25

Regionali Calabria, Parentela: “il M5S ci sarà, ma non con il Pd. Nulla contro Rubbettino ma la questione è politica”

Il Movimento 5 Stelle si presenterà alle Regionali in Calabria del prossimo gennaio ma non alleato al Pd. Parola del coordinatore dei grillini per la campagna elettorale nella nostra regione, Poalo Parentela: “non avevamo e non abbiamo intenzione di dialogare con i Dem. Non basta scaricare Oliverio per cancellare i disastri fatti in Calabria dal Partito Democratico. Credo, inoltre, che non ci sono neanche i tempi tecnici per sedersi e discutere con una forza politica che ancora non ha in testa un programma chiaro e serio”. “Noi stiamo lavorando con la società civile, con le associazioni e movimenti. Non abbiamo nulla contro Rubbettino che è una bravissima persona, la questione è politica”, conclude.

