Elezioni Calabria, Parentela nominato coordinatore per le Regionali del M5S: “se il Pd fa scelte nette potremmo cominciare a parlare”

4 Novembre 2019 22:05

Regionali Calabria, Parentela nominato coordinatore del M5S: “il Pd deve fare scelte nette e radicali”

Mentre Oliverio tira dritto, rompe con il Pd e decide la data delle prossime regionali, il M5S ed il Pd cercano di organizzarsi. Per ambedue la situazione non è certo facile: i Dem brancolano nel buio e con la cospicua scissione di Oliverio le difficoltà aumentano, nei grillini persiste, invece, una confusione indescrivibile tra chi vuole presentarsi alle elezioni calabresi da solo e chi vorrebbe l'”abbraccio” democratico.

Intanto un primo passo in avanti il Movimento 5 Stelle l’ha compiuto: Paolo Parentela è stato nominato coordinatore per le regionali in Calabria. Sarà il deputato catanzarese a fare da tramite con Di Maio per sbrogliare una situazione difficile. Le sue prime parole sembrano andare nella direzione di un’apertura verso il Partito Democratico: “potremmo cominciare a parlare con i Dem ma devono fare scelte nette e radicali”.

