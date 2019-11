Regionali Calabria, guerra aperta tra Oliverio ed il Pd: “sarebbe grave se i Dem prendessero ordini dai magistrati”

4 Novembre 2019 10:06

Regionali Calabria, guerra aperta tra Oliverio ed il Pd. Oliverio: “chi decide se sono popolare o no? Si facciano le primarie”

In un’intervista sul Corriere della Sera, il Governatore Mario Oliverio parla delle regionali in Calabria e del suo rapporto, ormai ai minimi termini, con il Partito Democratico. “Io mi affido alla ragione. Spero che lo facciano anche a Roma. Vogliono farmi fuori? Facciamo le primarie e poi vediamo”, esordisce Oliverio. “Credo sia utile -aggiunge- un percorso condiviso per le elezioni per evitare sfaceli. Non ho mai capito una cosa: chi lo stabilisce se sono popolare? Zingaretti? A me non risultano sondaggi”. Oliverio si sofferma, inoltre, sulla polemica innescata dall’On. Bruno Bossio secondo la quale “Gratteri ha ordinato ai vertici del Pd di non candidare il governatore uscente”. Oliverio nell’intervista spiega chiaramente: “c’è questa voce che circola da un pò e sarebbe molto grave se Zingaretti prendesse ordini dai magistrati”. Andare da solo? Non ho paura, oggi a Lamezia Terme riunisco coloro che mi sono vicina in una sorta di Leopolda calabrese”, conclude.

