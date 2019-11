23 Novembre 2019 18:26

Regionali Calabria, Dalila Nesci: “il civismo assomiglia al cinismo. Apriamo a tutte le forze pulite a partire da sinistra”

Regionali Calabria- Non si placano le polemiche nel Movimento 5 Stelle. Dalila Nesci sul suo profilo facebook scrive: “Grillo e DiMaio sono d’accordo su tutto, ma non sulla linea politica. Secondo me per la Calabria ed il M5s serve un candidato forte, con chiara identità politica. Il civismo assomiglia al cinismo. Apriamo a tutte le forze pulite a partire da sinistra”, conclude.

