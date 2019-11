Regionali Calabria, Dalila Nesci contro Di Maio: “non condivido la candidatura di Aiello”

22 Novembre 2019 11:16

Regionali Calabria, Dalila Nesci: “adesso deve cambiare la dirigenza politica, l’uomo solo al comando è un errore che altri hanno commesso e che non dovremmo ripetere, una sola persona non può gestire tutto e la riprova è il momento di difficoltà che viviamo”

“Adesso deve cambiare la dirigenza politica, l’uomo solo al comando è un errore che altri hanno commesso e che non dovremmo ripetere, una sola persona non può gestire tutto e la riprova è il momento di difficoltà che viviamo. Abbiamo dei problemi di trasparenza e chiarezza”. Risponde così Dalila Nesci, deputata del Movimento 5 Stelle a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 alla domanda se, dopo il voto su Rousseau, di Maio debba saltare e prosegue: “Con la mia proposta di candidatura ho posto un problema per tempo, e il voto di ieri ha confermato che non era lineare la volontà politica di Di Maio sulle elezioni in Calabria. Il percorso al momento sul piatto è un candidato civico, soluzione che non condivido ma il nome che si fa è il professore Francesco Aiello”.

