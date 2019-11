28 Novembre 2019 12:59

Regionali, Meloni: “candidato Roma? Va scelto subito per le elezioni in Calabria”

Regionali Calabria- “Quando Fratelli d’Italia sceglie il candidato sindaco per Roma? Abbiamo altre cose, diciamo che qualcuno va scelto immediatamente in Calabria e da qualche altra parte”. E’ quanto afferma la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. A giorni è probabile un incontro tra i leader del Centro/Destra (Salvini, Berlusconi, Meloni) per decidere il candidato governatore in Calabria ed in Campania.

Valuta questo articolo