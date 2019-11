Regionali Calabria, spunta un nuovo candidato: “ho ideato un piano di sviluppo ad effetto immediato” [NOME]

28 Novembre 2019 17:35

Regionali Calabria, Mastroianni: “ho intenzione di dare vita ad un movimento civico per candidarmi alla presidenza della Regione”

“Sono un professionista calabrese di 53 anni. Ho intenzione di dare vita ad un movimento civico per candidarmi alla presidenza della Regione”. E’ quanto afferma l’architetto Antonio Mastroianni di Catanzaro. “Dopo anni di lavoro all’estero – prosegue – sono ritornato nella mia regione e mi sono stupido di averla trovata ancora una volta in mano ad un Governo così retrogrado. Ho ideato un piano di sviluppo per la Calabria ad effetto immediato”. “Mi candido – conclude Mastroianni – senza alcuna intenzione di dichiarare guerra alle altre fazioni, ma solo per cambiare finalmente le sorti della Calabria e dare un’opportunità di vita migliore a tutti i suoi abitanti”.

