21 Novembre 2019 14:21

Regionali, Sapia: “non si può far decidere sulla piattaforma Rousseau se il M5S in Calabria debba partecipare o meno alle prossime competizioni regionali”

“Trovo questo post assurdo. Non si può far decidere sulla piattaforma Rousseau se il M5S in Calabria debba partecipare o meno alle prossime competizioni regionali. Ho sputato sangue per il Movimento adesso mi sento tradito. Non mi nascondo dietro nessuna logica di partito“. E’ quanto scrive sui social il deputato calabrese del M5S Francesco Sapia, commentando il post del Blog delle Stelle che annuncia la votazione sulle regionali in Emilia Romagna e Calabria.

