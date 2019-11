18 Novembre 2019 18:50

Regionali Calabria: il tempo stringe ma dalla riunione con Di Maio non escono novità rilevanti

Regionali Calabria- Il Movimento 5 Stelle tenta di trovare una via per uscire dall’impasse sulle elezioni nella nostra Regione. In un incontro tra i parlamentari calabresi ed il capo politico del M5S e ministro degli Interni, Luigi Di Maio, non è uscito nulla di nuovo: c’è incertezza tra chi vuole “saltare” le regionali, dialogare con il Pd o presentarsi in solitaria. Probabili nuovi incontri per cercare di capire cosa fare in vista dell’imminente tornata elettorale.

