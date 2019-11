Regionali Calabria, corsa in solitaria per il M5S. Di Maio stoppa la candidatura di Dalila Nesci

2 Novembre 2019 22:26

Regionali Calabria: il Movimento 5 Stelle correrà da solo alle elezioni, Di Maio non vuole replicare l'”esperimento” dell’Umbria. Intanto il capo politico dei grillini stoppa Dalila Nesci

Sarà decisiva la riunione della prossima settimana (forse mercoledì) dove i parlamentari del M5S e vari referenti locali incontreranno Luigi Di Maio anche se sembra praticamente certo che i grillini correranno in solitaria alle prossime regionali sia Calabria (stessa scelta in Emilia Romagna). Il capo politico, infatti, non vuole ripetere il fallimentare “esperimento” dell’Umbria e quindi, a meno di sorprese, si cambierà strategia; c’è, invece, una sostanziale apertura per alleanze con liste civiche locali.

Regionali Calabria, Di Maio stoppa la candidatura di Dalila Nesci

Chi candiderà il M5S in Calabria? Di Maio, nella precedente riunione in Senato con i rappresentanti calabresi, sarebbe stato chiaro: “no alla candidatura della deputata Dalila Nesci”. E’ evidente che si andrà alla ricerca di un profilo esterno che possa accontentare le varie anime del movimento.

